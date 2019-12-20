 أبو شقة يكرّم وزير الشباب والرياضة بحزب الوفد - بوابة الشروق
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أبو شقة يكرّم وزير الشباب والرياضة بحزب الوفد

محمد فتحي
نشر فى : الجمعة 20 ديسمبر 2019 - 9:10 م | آخر تحديث : الجمعة 20 ديسمبر 2019 - 9:10 م

سلّم المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، درع الوفد للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على ما يقدمه من أجل تقديم الأفضل للمجال الرياضي في مصر والاهتمام بالشباب والنشء.

جاء ذلك خلال حفل تكريم حزب الوفد لأفضل الرياضيين والعاملين في المجال الرياضي، في نتيجة استفتاء "الوفد" الرياضي، مساء اليوم الجمعة، بحضور عدد من الرموز الرياضية، وأعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، وقيادات بيت الأمة.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بالتكريم، ووجه الشكر لرئيس الوفد، قائلا: "عظيم الشكر والتقدير على هذا التكريم".

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