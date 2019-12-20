إغلاق صناديق الاقتراع بانتخابات نادي قضاة مصر بدار القضاء العالي

أغلقت منذ قليل صناديق الاقتراع في الانتخابات الكلية لمجلس إدارة نادي القضاة والتي أقيمت ببهو دار القضاء العالي لتبدأ أعمال فرز الأصوات تمهيدًا لإعلان نتيجة التصويت لاختيار الرئيس وأعضاء مجلس إدارة للنادي لدورة جديدة.



وكانت أعمال التصويت قد جرت من الساعة 10 صباحًا حتى 5 مساء اليوم الجمعة.



وقررت اللجنة المشرفة على الانتخابات مد عملية التصويت لمدة ساعة نظرًا للإقبال على عملية التصويت والتي جرت أمام 16 لجنة، تضم المتقاعدين، ونواب النقض، ومستشاري النقض، ورؤساء الاستئناف، ونواب الاستئناف، ودرجة رئيس أ، ودرجة رئيس ب، ودرجة قاض، ودرجة وكيل ممتازة، ودرجة وكيل النائب العام، ودرجة مساعد نيابة، ودرجة معاون نيابة.



ويتنافس في انتخابات نادي قضاة مصر 73 مرشحًا بينهم 4 يتنافسون على مقعد رئيس مجلس الإدارة حيث من المقرر فوز 17 مقعدًا تجرى عليها الانتخابات، هي: مقعد الرئيس، ومقعد عن المتقاعدين، و 5 مقاعد للمستشارين، و5 مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيا، و5 من أعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.