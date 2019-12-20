أهالى دارفور السودانية ينجحون في التغلب على أزمة تغير المناخ



عرفت دارفور على مر عقد من الزمان بصراعاتها العنيفة، التي ورثتها أجيال بعد أجيال، ولكن على غير المتوقع بمبادرة صغيرة فى البداية أصبحت دارفور نموذجا للتغلب على تغير المناخ وبجانب الهدف الأساسى للمبادرة، فقد نجحت بجعل أهل المنطقة يتكاتفون من جديد ليحل السلام بينهم.

ووفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية أدى مشروع للسكان المحليين بإنشاء حزاما من السدود فى حفظ المياه وإنعاش الزراعة فى دارفور رغم وجودها بمنطقة الساحل الإفريقى المعروف بالجفاف وتعرضه لأشنع أعراض الأزمة المناخية.

ويقول المزارع آدم على محمد بينما يتجول فى حقول الشمام والعدس خاصته: "حاولنا زراعة العدس من قبل ولكن لم ننجح لأن لم يكن لدينا ماء.. كانت الأمطار السنوية لا تتخطى 20 سم".

ورغم ما أدى إليه تغير المناخ من حر وشح مياه بالمنطقة؛ إلا أن أهل دارفور فكروا بطريقة أخرى لاستغلال نهر الفاشر الذى ينساب بشكل موسمى فأنشأوا حزاما من السدود حول النهر لحفظ المياه ومنعها من الإنسياب بعيدا لتستفيد منها المناطق الزراعية.

وبحسب الصحيفة فإن المنطقة بسيل جديم التى كان يقطنها سابقا 150 مزارعا فقط أصبحت موطنا لأكثر من 4000 شخص يعملون بالفلاحة.

ولم تكن السدود حلا مناخيا فحسب؛ بل كانت حلا مسالما فهؤلاء المزارعين والرعاة الذين واجهوا بعضهم فى صراعات دامية منذ 2003 أصبح بإمكانهم لأول مرة الاجتماع والتوحد لبناء السدود وتحول ذلك التعاون لصداقة، ومن ثم انتهت الصداقة لدعوات أعراس يحضرها بعضهم لبعض.

ويقول الشيخ عبد الله سيد: "كان هنا الكثير من القتل لا يتسع الوقت لأحكى عنه لكثرته ولكن الآن أصبحنا أصدقاء كما نخطط لتشييد حزام سدود أخرى".

وقرر المزارع آدم تطوير زراعته كى لا تشمل الشمام فقط ليتوسع في زراعة الليمون والخيار والفواكه الحمضية، قائلا: "فقط أعطنى بذرة شيء ما وسأجربها فى الأرض".

وتقول عزاز محمد بينما تجلس فى احتفال بالحصاد يشارك فيه أبناء 21 قرية ليتشاركوا وجبات من المحاصيل: "لم أكن أتوقع يوما أن اجتمع برجال كهؤلاء ولا أن أتحدث فى مكان كهذا من قبل".

وتوضح إنعام إسماعيل مديرة بوزارة الإنتاج فى شمال دارفور أن تلك السدود ستحول دون حدوث موجة نزوح أخرى من المنطقة، وستعيد النازحين لتلك المناطق التى أصبحت غنية بالزراعة.

وتعلق الجارديان على المبادرة أنها كانت حلاً لمشكلات أساسية تواجه العالم وهى تغير المناخ والصراعات المسلحة ومشكلة الهجرة وإذا تم تطبيق مثل ذلك النموذج فى مختلف بقاع العالم فستحل العديد من الأزمات.