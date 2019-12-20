كندا تمنح جنسيتها لنجلي جاسوسين روسيين

قضت أعلى محكمة في كندا، أمس الخميس، بأن نجلين ولدا في كندا لرجل وزوجته كانا جاسوسين روسيين هم مواطنون رغم أن والديهما كانا يعيشان في البلاد تحت هويات مزيفة.

وأدى قرار المحكمة العليا في كندا إلى إنهاء صراع قانوني استمر 7 سنوات لصالح ألكسندر فافيلوف البالغ من العمر 25 عامًا، والذي قال إنه شعر "بالارتياح" من القرار، في بيان أصدره محاميه.

وأضاف "إنه اعتراف بأنني لا أشعر فقط بأنني كندي، لكنني كندي من وجهة نظر القانون".

ووُلد ألكسندر وشقيقه الأكبر تيموثي، 29 عامًا ، في كندا لدونالد هيثفيلد وتريسي فولي، اللذين أرسلا إلى البلاد كعملاء لجهاز المخابرات السوفيتية (كيه جي بي)وكان اسمهما الحقيقي أندريه بيزروكوف وإلينا فافيلوفا.

ذكرت هيئة الإذاعة الكندية أنه عندما اقتحم عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف بي أي ) منزلهم بالقرب من مدينة بوسطن الأمريكية عام 2010 أكتشف الاخوان حينها فقط أن والديهما عميلان سريين .

وتم إعادتهما إلى موسكو كجزء من تبادل السجناء مع روسيا، وفقاً لملخص قضية أصدرته المحكمة العليا في كندا.

وعندما حاول ألكساندر تجديد جواز سفره، تم رفض طلبه بناء على أن والديه كانا يعملان لدى في حكومة أجنبية، مما جعله غير مؤهل للحصول على الجنسية الكندية.

استأنف فافيلوف القرار أمام المحكمة العليا، التي قضت بأنه بسبب أن والديه لم يتمتعا "بالامتيازات والحصانات" الممنوحة للدبلوماسيين والجواسيس تحت الغطاء الدبلوماسي، فإن القاعدة المتعلقة بالعاملين لدى حكومة اجنبية لا تنطبق عليه.

وقالت محكمة اتحادية في عام 2018 إن الحكم بشأن قضية ألكساندر سينطبق على كلا الشقيقين، وفقًا لوسائل الإعلام الكندية.