الرئيس الإيراني يدعو العالم خلال زيارته لليابان المساعدة في إنقاذ الاتفاق النووي

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني اليابان ودولا أخرى إلى بذل جهود نحو الحفاظ على اتفاق نووي تاريخي، تم إبرامه عام 2015.

جاءت تصريحات روحاني خلال محادثات أجراها مع رئيس الوزراء الياباني، شيزو آبي في طوكيو الجمعة.

وجدد روحاني، الذي أصبح أول زعيم إيراني يزور اليابان منذ 19 عاما، إدانته للولايات المتحدة بسبب الانسحاب من الاتفاق النووي العام الماضي.

وقال الرئيس الإيراني، خلال محادثاته مع آبي في أعقاب وصوله إلى اليابان "الاتفاق النووي هو اتفاق مهم للغاية لإيران. لهذا السبب ندين بقوة الانسحاب الأحادي الجانب وغير المنطقي للولايات المتحدة".

ويتوقع رئيس الوزراء الياباني من إيران "الاضطلاع بدور بناء لتحقيق سلام واستقرار في المنطقة وتنفيذ الاتفاق النووي بشكل كامل"، بحسب وكالة الانباء الالمانية.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد وصل إلى طوكيو، الجمعة، وسط توترات بين واشنطن وطهران بشأن اتفاق نووي تاريخي.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان إن اليابان "تبذل جهودا دبلوماسية، بالتعاون مع الدول المعنية بما في ذلك الولايات المتحدة وإيران، من أجل تخفيف التوترات واستقرار الوضع في الشرق الأوسط".

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء الجمعة أن الزعيم الياباني من المتوقع أن يعرب عن قلقه بشأن وقف إيران التزامها للاتفاق النووي. وسيوضح أيضا الخطط اليابانية لإرسال وحدة من قوات الدفاع الذاتي، التي ستشمل سفينة إلى الشرق الأوسط في بعثة لجمع المعلومات المخابراتية، حسب وزارة الخارجية اليابانية.

وانسحبت الولايات المتحدة العام الماضي من الاتفاق النووي الدولي لعام 2015 مع إيران وفرضت سلسلة من العقوبات الصارمة الرامية إلى إصابة الإقتصاد الإيراني بالشلل.

وتتمتع اليابان بعلاقات ودية مع إيران، والتي لطالما اعتمدت عليها طوكيو في واردات النفط حتى أنهت واشنطن الاعفاءات الممنوحة لمشتري النفط الخام الإيراني من العقوبات.

يوافق هذا العام الذكرى الـ 90 للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وتعتزم حكومة آبي إرسال البحرية اليابانية إلى الشرق الأوسط، رغم أنه من غير المتوقع أن تشارك في تحالف تقوده الولايات المتحدة لضمان الأمن البحري في مضيق هرمز، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

ونقلت وكالة انباء كيودو اليابانية عن مسودة الخطة أن المهمة التي تستغرق عاما واحدا معدة من أجل تعزيز قدرات جمع المعلومات البحرية والمساعدة في ضمان الملاحة الآمنة للسفن.

وتأتي زيارة روحاني بعد حوالي شهر من اندلاع احتجاجات في إيران بعد إعلان الحكومة رفع أسعار الوقود وخفض حصة الوقود المدعم وسط أزمة اقتصادية عميقة نتجت عن العقوبات الأمريكية.