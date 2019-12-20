يرى عبدالواحد السيد، حارس مرمى فريق الزمالك الأسبق، إلى أن النادي الأهلي لا يزال لم يحسم لقب الدوري لصالحه، وذلك بعد تحقيق المارد الأحمر فوزه السابع على التوالي، أمس الخميس على حساب النادي الإسماعيلي.

وواصل الأهلي حفاظه على صدارة الدوري الممتاز، بعد أن فاز الفريق الأحمر على الإسماعيلي بهدف للحاوي وليد سليمان، في المباراة التي جمعت الفريقين، بستاد "المكس" بالإسكندرية، ضمن منافسات الاسبوع التاسع للمسابقة المحلية.

ويحلق الأهلي في صدارة جدول الدوري العام، برصيد 21 نقطة، ويأتي خلفه الاتحاد السكندري بفارق 4 نقاط، وثالثًا المقاولون العرب بـ16 نقطة.

حارس الزمالك السابق، عبدالواحد السيد، قال في تصريحات تلفزيونية:" الأهلي لم يحسم بطولة الدوري العام لصالحه، ولكنه بالتأكيد أقوى المرشحين للحفاظ على لقبه هذا الموسم بعد المستوى المميز للفريق تحت قيادة فايلر بالفوز في 7 مباريات متتالية".

واسترجع نجم حراسة مرمى الزمالك عبدالواحد، الفترة الصعبة التي عاشها ناديه خلال فترة تواجده مع القلعة البيضاء.. قائلًا:" الأهلي خلال فترة معينة كان مستحوذ على أفضل اللاعبين في مصر، على الجانب الآخر في الزمالك، كان هناك عدد كبير من اللاعبين فرز ثاني وثالث لا أعرفهم يتواجدون في غرفة الملابس لفترة قصيرة ثم يرحلون".