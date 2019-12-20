ألمانيا تحجم عمل «أوبر» بسبب ممارسات مخلة بالمنافسة

خسرت شركة "أوبر تكنولوجيز" حكما قضائيا آخر في ألمانيا، بعد أن قضت محكمة إقليمية في فرانكفورت أمس الخميس بأن الشركة لا يجوز لها أن تتعامل مع طلبات لشركات تأجير السيارات من خلال تطبيقها على الهواتف الذكية.

وأوضح الحكم أن نموذج أعمال الشركة الذي يتوسط في طلب رحلات بسيارات مستأجرة خاصة باستخدام تطبيق أوبر مخل بالمنافسة، وأن شركات تأجير السيارات التي تستخدمها أوبر في ألمانيا لا تخضع لسيطرة كافية. ورغم ذلك سيتمكن العملاء من الاستمرار في طلب سيارات الأجرة من خلال متعهدي أوبر المستقلين، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

وقال توبياس فروليش، رئيس قسم الاتصالات بشركة أوبر في ألمانيا في بيان "سنقيم قرار المحكمة ونحدد الخطوات التالية لضمان استمرار خدماتنا في ألمانيا، نظرا لعملنا مع مشغلي خدمات تأجير السيارات الخاصة وسائقيهم المحترفين، نحن ملتزمون بأن نظل شريكا حقيقيا للمدن الألمانية على المدى الطويل".