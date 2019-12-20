قوات الوفاق الليبية تعلن السيطرة على منطقة الداوون شرق ترهونة

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قالت عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق الليبية عبر صفحتها بموقع فيسبوك: "إن قوات حماية ترهونة التابعة لها قامت اليوم بطرد قوات حفتر من منطقة الداوون شرقي مدينة ترهونة ".

وأفادت العملية بقيام طيران تابع للمشير خليفة حفتر القائد العام لما يسمى الجيش الوطني الليبي اليوم الجمعة باستهداف دورية لقوة حماية وتأمين مدينة سرت المنبثقة عن عملية البنيان المرصوص والتابعة لقوات الوفاق.

وفي طرابلس شنت طائرة حربية غارة جوية عصر اليوم على معسكر الإمداد العسكري بمنطقة السواني إحدى ضواحي طرابلس الجنوبية التي شهدت صباح وظهر اليوم اشتباكات متقطعة بالمدفعية والأسلحة المتوسطة بين قوات الوفاق وقوات المشير خليفة حفتر، دون ورود أخبار عن تقدم إحدى القوتين.