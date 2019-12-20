سلسلة مطاعم البيتزا ليتل سيزار تستهدف فتح مئات الفروع الخارجية خلال العام المقبل

قالت باولا فيسنج كبيرة نواب رئيس سلسلة مطاعم البيتزا الأمريكية ليتل سيزار للأسواق الدولية، إن السلسلة تعتزم فتح مئات الفروع خارج الولايات المتحدة خلال العام المقبل، في إطار سعيها للنمو في الخارج على خلفية المنافسة الضارية في السوق الأمريكية.

وأضافت فيسنج أن السلسلة تعتزم فتح مئات الفروع في الخارج مع التركيز على بريطانيا وإسبانيا والفلبين والهند وفيتنام وهولندا، حيث ستتم إدارة هذه الفروع بنظام حق امتياز استغلال العلامة التجارية (فرانشايز).

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فيسنج قولها "نتوقع في كل عام أن يكون النمو أسرع في الخارج مقارنة بداخل الولايات المتحدة.. لا نعتقد أن السوق الأمريكية من وجهة نظرا متشبعة، لكنها أصبحت بالتأكيد سوقا أكثر نضجا" بما يقلص فرص النمو فيها.

وأضافت بلومبرج أن ليتل سيزار المملوكة لعائلة إيليتش الثرية، تمتلك حوالي 4200 فرع في الولايات المتحدة.

وكانت السلسلة قد فتحت أول فرع خارجي لها عام 1969 في كندا، حيث ركزت على مدى سنوات على السوقين الأمريكية والكندية، لكنها أصبحت منذ ست سنوات أكثر تركيزا على التوسع خارجهما.

ومنذ ذلك الوقت فتحت فروعا لها في دول مثل بيرو وسنغافورة والمكسيك وجمهورية الدومينيكان. ومن المنتظر أن تفتح قريبا جدا أول فرع لها في كولومبيا.