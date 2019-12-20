تقرير تركى: حملة الإقالات في الجامعات خربت القطاع الأكاديمي

- حكومة أردوغان فصلت 6081 أكاديمياً وأغلقت 15 جامعة خاصة منذ محاولة الانقلاب عام 2016



أظهرت دراسة أجرتها جمعية حقوق الإنسان التركية أن حملة الإقالات التي قامت بها حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الجامعات عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016، أدت لتخريب القطاع الأكاديمي وإلحاق الضرر بالحركة العلمية في تركيا.

ونقلت صحيفة "دوفار" التركية عن الدراسة أن حجم الأثر الذي وقع على القطاع الأكاديمي في البلاد كان أكبر بكثير من حالات الفصل التي طالت 6081 أكاديمياً.

وبحسب التقرير كان 3041 أكاديمياً منهم، يشكلون 13% من إجمالي عدد الأكاديميين في الجامعات بتركيا، وكانوا قائمين على التدريس لـ 65 ألفاً و216 طالباً، يشكلون 12% من إجمالي عدد طلاب الجامعات في البلاد.

وأغلقت 15 جامعة خاصة، بتهم انتمائها لحركة "الخدمة التى يتزعمها فتح الله جولن الذى تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب الفاشل، وقد نُقلت ملكية أصول تلك الجامعات إلى الحكومة التركية.

ونقلت الصحيفة عن أحد الأكاديميين الذين خسروا وظائفهم في تلك الجامعات الخاصة، طالباً عدم ذكر اسمه، قوله: "لا أحد يريد العمل معنا. ليس فقط الجامعات، بل إننا نواجه الأمر ذاته في القطاع الخاص، عندما نقدم طلبات للتوظيف، ينظرون أين كنا نعمل".

وخلصت الدراسة إلى أن خريجي هذه الجامعات أيضاً يعانون من المشكلة ذاتها، ووصفت هذا الوضع بأنه تكلفة اجتماعية غير متوقعة، تُفرض على أساتذة وخريجي مؤسسات كانت تعمل بشكل قانوني لفترة طويلة من الزمن.

وخلصت الدراسة أيضاً إلى أن المجموعة الأكبر من الأكاديميين المطرودين من وظائفهم هم بدرجة أستاذ مساعد وأستاذ مشارك.

وقال سردار تكين، أحد المشاركين في إعداد الدراسة، إن "أكثر من تعرّضوا للطرد هم من مجموعة الأكاديميين الذين أكملوا دراسات الدكتوراة. كان هؤلاء في منتصف حياتهم المهنية، وهو ما يجعلهم العمود الفقري للأبحاث والتدريس في الجامعات... يمكن اعتبار هذا عاملاً من العوامل التي فاقمت تخريب المجتمع الأكاديمي".

وقالت لولوفار كوروكماز، من أكاديمية جمعية حقوق الإنسان التركية إن الممارسات الأكاديمية والإدارية في الجامعات صارت تحكمها القرارات التنفيذية، التي عدّلت أيضاً الكثير من الأحكام في قانون التعليم العالي. وكان أردوغان أصدر مرسوماً في يوليو 2018، جعل سلطة تعيين رؤساء الجامعات له وحده، وبشكل دائم.