 خلافات بين حكومة السودان و«الحركة الشعبية - جناح الحلو» حول طبيعة الدولة - بوابة الشروق
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خلافات بين حكومة السودان و«الحركة الشعبية - جناح الحلو» حول طبيعة الدولة

الخرطوم - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 20 ديسمبر 2019 - 11:31 م | آخر تحديث : الجمعة 20 ديسمبر 2019 - 11:31 م

بحث وفد الحكومة السودانية برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق الركن شمس الدين كباشي، مع "الحركة الشعبية - شمال - جناح عبد العزيز الحلو"، في جلسة مفاوضات مساء اليوم الجمعة بجوبا، طبيعة الدولة، في المرحلة المقبلة.

ونقل مجلس السيادة الانتقالي عن وزير العدل السوداني، نصر الدين عبدالباري، قوله إن الجلسة تناولت طبيعة الدولة، والعلاقة بين الدين والدولة، والعلاقة بين التشريعات والدين، موضحا أن هناك اختلافا في وجهات نظر الطرفين حول تلك القضايا.

وأشار إلى أنه تم التأكيد على القضايا المتفق عليها، وأن الجلسات بين الجانبين ستتواصل غدا لمزيد من التفاوض، متوقعا الوصول إلى اتفاق حول القضايا المطروحة.

يذكر أن "الحركة الشعبية – جناح الحلو"، التي يتمركز نفوذها في جنوب كردفان والنيل الأزرق (جنوب السودان)، تطالب بعلمانية الدولة السودانية.

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