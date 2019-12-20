فعاليات دينية في قوافل الشباب والرياضة والأوقاف بشمال سيناء

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء عن ختام قوافل وزارة الشباب والرياضة والأوقاف التعليمية المجانية.

وذكر بيان المديرية أن فعاليات القافلة الدينية شملت برامج مختلفة منها خلال خطبة الجمعة بمجمع النصر الاسلامى بالعريش والتى القاها الشيخ محمد محمد الرفاعي عضو الإدارة العامة لبحوث الدعوة بديوان عام وزارة الأوقاف لمواطني العريش وتحدث فيها عن أهمية مرحلة الشباب والتاكيد على دور الشباب فى حماية الوطن من قوى الشر والارهاب الأسود، وكذلك واجبات الشباب نحو تنمية الوطن بالاجتهاد والعمل والتعلم وأن الوطن ينتظر منهم الكثير للوصول إلى الاستقرار والامن والامان باعتبارهم هم الثروة الحقيقية التي تعتمد عليها اليوم وغدا.

وتم ذلك في إطار البرنامج الديني لقافلة وزارة الشباب والرياضة التعليمية المجانية تحت شعار "العلم والولاء"، والتي تنفذها بالشراكة مع وزراة التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة الأوقاف، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة

والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ونفذتها الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، بالتعاون مع مديريتي الشباب والرياضة والأوقاف.