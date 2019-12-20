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أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية عن رفع الإيقاف إيهاب عبد الرحمن بطل مصر في رمي الرمح، والذي قد سبق إيقافه لمدة أربعة أعوام من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات «وادا»

وأصدرت اللجنة الأولمبية المصرية بيانًا رسميًا أكدت خلاله على استلام خطاب رسمي من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات «وادا» والاتحاد الدولي لألعاب القوى يتضمن رفع الايقاف عن إيهاب عبد الرحمن.

وأوضحت اللجنة أن رفع الإيقاف عن البطل المصري إعتبارا من 20 يناير 2020 والاكتفاء بالوقف عن المدة السابقة ، وبذلك يستطيع البطل المصري خوض المنافسات المؤهلة لدورة الالعاب الاولمبية «طوكيو 2020» .

وجاء نص بيان اللجنة الأولمبية المصرية على النحو التالي: