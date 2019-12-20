بيدرسن: لا معنى لاجتماع اللجنة الدستورية السورية المصغرة دون جدول أعمال

اعتبر جير بيدرسن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، أنه لا فائدة من عقد اجتماع اللجنة الدستورية السورية المصغرة، في ظل غياب الاتفاق على جدول أعمال المفاوضات.

وقال يدرسون -في اتصال فيديو متحدثا إلى مجلس الأمن الدولي حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة- "آمل أن يتم في أقرب وقت ممكن التوصل لاتفاق على جدول أعمال يتماشى مع الاختصاصات والأسس الإجرائية للجنة الدستورية​​​. في الوقت الذي لا وجود فيه لجدول أعمال متفق عليه، لا أرى سببا يستدعي اللجنة المصغرة لعقد اجتماعها".

وأعرب بيدرسن عن أمله، في أن "يتمكن قريبا من التشاور مع الحكومة السورية مباشرة في دمشق، وكذلك مع لجنة التفاوض السورية".