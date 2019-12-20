فرنسا: هيئة حماية المنافسة تغرم جوجل 167 مليون دولار

ذكر تقرير إخباري اليوم الجمعة أن الهيئة المعنية بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في فرنسا قامت بتغريم شركة "جوجل" الأمريكية 150 مليون يورو (167 مليون دولار)، في قضية احتكار تشمل الإعلانات على محرك البحث.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه ممارسات الشركة العملاقة، صاحبة أكبر محرك للبحث على شبكة الإنترنت، انتقادات في أنحاء أوروبا.

وذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية أن هذه أول مرة تقوم فيها "هيئة تنظيم المنافسة في فرنسا بتغريم جوجل"، وذلك نقلا عن مؤتمر صحفي لرئيسة الهيئة إيزابيل دو سيلفا في باريس.

وقالت دو سيلفا إن قواعد الإعلانات الخاصة بجوجل صعبة ولا تتمتع بالشفافية التي تجعلها مفهومة.

وأضافت: "على جوجل أن تقوم بالمزيد والأفضل، مقارنة بأي شركة أخرى... لم تكن القواعد فقط صعبة لدرجة عدم فهمها" ولكنها كانت أيضا "متغيرة طوال الوقت، من شهر لآخر،" دون تواصل واضح من جوجل يمكن المعلنين من إدراك ما الذي يجب عليهم أن يفعلوه، وما لا يجب."

وفي الولايات المتحدة، فتح الإدعاء العام في الولايات الأمريكية الخمسين تحقيقات في أيلول/سبتمبر الماضي بشأن هيمنة جوجل على سوق الإعلانات الإلكترونية وبيانات المستخدمين.

كما استهدفت سلطات حماية المنافسة في الاتحاد الأوروبي "جوجل" بسبب الإعلانات على محرك البحث، وفرضت عليها غرامة بقيمة 49ر1 مليار يورو في شهر آذار/مارس الماضي بسبب عرقلة خدمات شركات أخرى منافسة لها.