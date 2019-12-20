تفجير تحت السيطرة لقنبلة فسفور من مخلفات الحرب في مدينة ألمانية

تمكن خبراء المفرقعات من تنفيذ تفجير تحت السيطرة لقنبلة فسفور من مخلفات الحرب العالمية الثانية في مدينة جيرمرسهايم غربي ألمانيا ليلة الخميس/الجمعة.

وكتبت الشرطة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "التفجير تم بنجاح".

وتم العثور على القنبلة المليئة بالفسفور بوزن 50 كيلوجراما خلال أعمال بناء في المدينة.

وأوضح متحدث باسم السلطات المعنية بإبطال مفعول القنابل أن الخطر لم يكن يكمن في شظايا القنبلة في حد ذاتها، بل في مادة الفسفور التي تتفاعل مع الأكسجين، حيث يكون الضباب الناجم عن التفاعل ساما للغاية، وهو ما استدعى الاستعانة بقوات الإطفاء للحيلولة دون تصاعد محتمل لأدخنة الفسفور، وذلك باستخدام خراطيم المياه.

واضطر نحو ألفي مواطن لإجلاء منازلهم القريبة من مكان العثور على القنبلة لمسافة 300 متر. كما طالبت الشرطة بإغلاق كافة نوافذ المباني في المدينة بأكملها.