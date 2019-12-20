مستشار لزعيمة هونج كونج يرجح انكسار حدة المظاهرات

رجح مستشار للرئيسة التنفيذية لهونج كونج، اليوم الجمعة، أن يكون الأسوأ قد ولى في ما يتعلق بالمظاهرات المؤيدة للديمقراطية والمستمرة منذ عدة أشهر في الجزيرة، في الوقت الذي تراجعت فيه حدة المظاهرات في المستعمرة البريطانية السابقة بعد إجراء الانتخابات المحلية الشهر الماضي وقبل حلول احتفالات عيد الميلاد (الكريسماس).

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن برنارد تشان، مستشار الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام، قوله إنه على الرغم من أن الاحتجاجات المحدودة سوف تتواصل على الأرجح من وقت لآخر، فإن المواجهات واسعة النطاق بين "المتظاهرين المتطرفين" وشرطة مكافحة الشغب ربما تكون انقضت.

وأضاف برنارد في مقابلة عبر الهاتف اليوم الجمعة: "اعتقد فعليا أن الأسوأ قد ولى، ولكنني لا أظن أننا سوف نتخلص من نوعية الاحتجاجات المتفرقة".

وأكد تشان أن حكومة هونج كونج لا تزال غير راغبة في تلبية أي مطالب إضافية للمتظاهرين، بما في ذلك الدعوة إلى تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الاضطرابات.

واستطرد بالقول: "مع اعلان نتائج انتخابات المجالس المحلية، ربما سيكون البعض أكثر استعدادا لأن يقول /دعونا نرى ما الذي يمكن أن تفعله الحكومة لتغيير الأمور/... ربما يأملون في أن يستطيع الأعضاء المنتخبون الجدد انجاز المهمة، بدلا من الخروج إلى الشوارع".