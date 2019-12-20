مدرب بورنموث يطالب لاعبيه بالاستفادة من إيجابيات الفوز على تشيلسي في مواجهة بيرنلي

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طالب إيدي هويي المدير الفني لفريق بورنموث، لاعبيه بالاستفادة من الإيجابيات والمعنويات العالية التي اكتسبوها بالفوز على تشيلسي، خلال مباراة بورنموث المقررة أمام بيرنلي غدا السبت في المرحلة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفجر بورنموث مفاجأة بالفوز على تشيلسي في عقر داره 1 / صفر يوم السبت الماضي في المرحلة السابعة عشر من المسابقة.

وقال هويي في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة :"يمكنكم رؤية مدى تأثير المباراة بالنسبة لنا. اللاعبون قدموا كل شيء، كنا بحاجة إلى دفعة وقد عشنا لحظة هائلة."

وأضاف بشأن مباراة الغد :"بيرنلي لا يشكل منافسا سهلا لأي فريق، وقد قدم شين (ديتش المدير الفني لبيرنلي) عملا هائلا هناك."

وتابع :"علينا استعراض نقاط قوتنا في هذه المباراة والاستفادة من كل الإيجابيات التي شهدناها في المباراة الماضية (أمام تشيلسي)."

وقبل مباراة الغد، يحتل بورنموث المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة، بينما يحتل بيرنلي المركز الثاني عشر برصيد 21 نقطة.