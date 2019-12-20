التعليم: الطالب الذى فقد التابلت سيمتحن على جهاز المعلم

إرجاء تسليم "التابلت" لطلاب الخدمات حاليا لامتحانهم ورقيا





أرسلت وزارة التربية والتعليم خطابا إلى المديريات التعليمية، للتنبيه على الإدارات التعليمية باتخاذ اللازم نحو التعليمات الخاصة بالصف الثاني الثانوي، نظرا لقرب امتحانات النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وجاءت هذه التعليمات في الخطاب الذي حصلت "الشروق" علي نسخة منه، أنه بالنسبة للطلاب المفقودة أجهزتهم يتم تسليمهم تابلت في حال استيفاء الإجراءات في الوزارة، وفي حال عدم استيفاء الإجراءات يتم امتحانهم علي أجهزة التابلت الخاصة بالمعلمين في مدرستهم.

وتضمن الخطاب، أنه في حالة عدم وجود أجهزة مخازن المديرية والإدارة يتم الرجوع علي الفور للوزارة لتوفير الأجهزة اللازمة حتي يتمكن الطلاب من أداء الامتحان، وبالنسبة لطلاب الخدمات يؤجل تسليمهم التابلت حاليا، حييث إنهم من الفئة التي ستؤدي الامتحان ورقيا.

وشمل الخطاب، أن يتم تسليم جميع الطلاب المقيدين بالصف الثاني الثانوي أجهزة التابلت علي النحو التالي: بالنسبة للطلاب المصريين المقيدين بالخارج والوافدين والمقيدين بالصف الثاني الثانوي على أن يقوموا بسداد قيمة التأمين بالبريد وقدرها ١٠٠ جنيه.

وأيضًا، يتم تسليم التابلت للطلاب الراسبين من العام الدراسي الماضي، ومقيدين هذا العام بالصف الثاني الثانوي، علي أن يقوموا بتسديد قيمة التأمين وقدرها ١٠٠ جنيها، وكذلك يتم تسليم التابلت للطلاب المحولين من مدارس خاصة علي أن يقوموا بتسديد التأمين بالبريد أيضا بنفس القيمة السابقة.