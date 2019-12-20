 مقتل 9 أشخاص في انقلاب سيارة بجنوب أفغانستان - بوابة الشروق
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مقتل 9 أشخاص في انقلاب سيارة بجنوب أفغانستان

كابول - د ب أ
نشر فى : الجمعة 20 ديسمبر 2019 - 3:11 م | آخر تحديث : الجمعة 20 ديسمبر 2019 - 3:11 م

لقى 9 أشخاص حتفهم في حادث انقلاب السيارة التي كانت تقلهم في قناة مائية بإقليم قندهار بجنوب أفغانستان، بحسب ما ذكره باهر أحمدي، المتحدث باسم حاكم الإقليم، اليوم الجمعة.

وقال أحمدي إن الركاب كانوا في طريقهم من منطقة شاه والي كوت إلى منطقة أرغنداب، مشيرا إلى أنه لم يتم بعد تحديد ملابسات الحادث.

وأضاف أحمدي أن الشرطة انتشلت جثث الضحايا بعد نحو 4 ساعات، على الأقل، من وقوع الحادث.

ويلقى آلاف الأشخاص في أفغانستان حتفهم كل عام، بسبب عدم توفر طرق صالحة، فضلا عن القيادة المتهورة والسيارات القديمة التي لا تجد الصيانة اللازمة.


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