تدريبات تأهيلية لثنائي الأهلي «في يوم الراحة»

ياسر إبراهيم وعلي لطفي، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خاضا تدريبات تأهيلية اليوم، تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالنادي.

وأدى «إبراهيم» و«لطفي»، جلسة في الجيم، ثم خاضا بعض الفقرات التأهيلية على ملعب التتش، ضمن البرنامج الذي ينفذه الثنائي للتخلص من الشكوى العضلية وتجهيزهما للمرحلة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل، ضمن الجولة العاشرة في بطولة الدوري العام، حيث منح ريني فايلر، المدير الفني راحة للاعبين من التدريبات اليوم الجمعة.