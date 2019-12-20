السفير المصري في بكين يقيم حفل استقبال لتكريم شركة مصر للطيران

نظم السفير د. محمد البدري، سفير جمهورية مصر العربية في بكين، حفل استقبال بمقر السفارة المصرية، وذلك تكريمًا لشركة مصر للطيران، بحضور المديرين الإقليميين، ومديري محطات مصر للطيران في جمهورية الصين الشعبية، والوكلاء والمشغلين الذين تتعامل معهم الشركة، بالإضافة إلى عدد من ممثلي وسائل الإعلام الصينية المرئية والمسموعة.

وفي هذا الإطار، أكد د. البدري على الدور المحوري لشركة مصر للطيران في الصين، حيث تعمل رحلات الشركة منذ ستة عشر عامًا لتعزيز حجم التبادل السياحي بين البلدين.

وقد قام السفير المصري خلال الاحتفال ومعه المدير الإقليمي للشركة في بكين كمال رفعت بتكريم المشغلين والوكلاء الصينيين الذين تتعامل معهم شركة مصر للطيران، تقديرًا لمجهوداتهم خلال الفترة الماضية لتعزيز نشاط الشركة في الصين.