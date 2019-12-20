قاض كندي يرفض جميع التهم المنسوبة لرهينة سابق لدى طالبان

رفضت محكمة في أونتاريو الكندية، يوم الخميس، جميع التهم المنسوبة لرجل كندي متهم بالاعتداء على زوجته التي لا تعيش معه حاليا بعد أن تم انقاذ الزوجين في أعقاب ما يقرب من خمس سنوات في الأسر لدى حركة طالبان في أفغانستان وباكستان، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وكان جوشوا بويل يواجه 19 تهمة من بينها الاعتداء والاعتداء الجنسي والاحتجاز غير القانوني لزوجته السابقة كيتلان كولمان، وهي مواطنة أمريكية.

وألقى القبض عليه في 31 ديسمبر من عام 2017، بعد شهرين تقريبًا من قيام القوات الباكستانية بإنقاذ الزوجين وأطفالهما الثلاثة، الذين وُلدوا في الأسر، و أعيدوا إلى كندا.

وزعمت كولمان أن بويل تسلط عليها وحاول التحكم بها، وهاجمها جسديًا وجنسيًا في عدة مناسبات.

ونفى بويل جميع التهم المنسوبة إليه.

ونقلت وسائل الإعلام الكندية عن القاضي بيتر دودي قوله خلال جلسة الاستماع التي استمرت 3 ساعات إن الادعاء لم يثبت الاتهامات بما لا يدع مجالاً للشك.

وقال دودي إنه لا يصدق رواية بويل للأحداث، لكنه وجد أن كولمان أيضا تفتقر للمصداقية بسبب تصريحاتها غير المتسقة وردود أفعالها العدائية أثناء استجوابها.

ولم تحضر كولمان، التي تعيش مع والديها في الولايات المتحدة، الجلسة يوم الخميس. وقال محاميها، إيان كارتر، للصحفيين إنها "محطمة" بسبب الحكم.

وقال لورنس جرينسبون محامي بويل للصحفيين إن موكله شعر بالارتياح رغم اعتراف القاضي بمخاوفه بشأن مصداقية موكله.

وأوضح جرينسبون إن بويل سيسعى إلى حضانة الأطفال، بما في ذلك الطفل الرابع الذي ولد بعد اعتقاله ولم يره مطلقا.