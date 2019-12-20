أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، أن أسعار المستهلك في اليابان ارتفعت بنسبة 5ر0 بالمئة زيادة عن العام السابق في نوفمبر الماضي.

ولا يزال الرقم بعيدًا عن هدف التضخم البالغ 2 بالمئة الذي حدده بنك اليابان منذ أكثر من ست سنوات عندما أطلق حملة تسهيلات نقدية.

وارتفع معدل التضخم في عام 2018 بنسبة 9ر0 بالمئة عن العام السابق في الوقت الذي دعمت أسعار الطاقة المرتفعة الزيادة.

وذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات أنه مع ذلك، انخفضت أسعار الطاقة بنسبة 1ر2 بالمئة على أساس سنوي في تشرين ثان/نوفمبر.

وقالت الوزارة إن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني الأطعمة الطازجة، استقر عند 2ر102 مقابل 100 في عام 2015.