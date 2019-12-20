إثيوبيا تطلق قمرا اصطناعيا إلى الفضاء

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أطلقت إثيوبيا أول قمر اصطناعي لها للاستشعار عن بعد، إلى الفضاء صباح اليوم الجمعة.

وانطلق القمر الصناعى للاستشعار عن بعد متعدد الاطياف والذى يبلغ وزنه 72 كجم إلى الفضاء من الصين، وتوجد محطته الأرضية فى منشأة انتوتو لرصد الفضاء فى إثيوبيا، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية (إينا).

مع إطلاق القمر الاصطناعي "إي تي -أر إس إس- 1" إلى الفضاء، تكون إثيوبيا قد انضمت الآن إلى البلدان الأفريقية الأخرى في استكشاف الفضاء لتسريع خطط التنمية والنمو.

وسوف يتم وضع القمر الاصطناعي على بعد 700 كم من الأرض، ومن المتوقع أن يرصد البيئة وأنماط الطقس لتحسين التخطيط الزراعي والإنذار المبكر بالجفاف وأنشطة التعدين وإدارة الغابات في البلاد.

وسوف يتولى مهندسون إثيوبيون التحكم الكامل في القمر الاصطناعي ومراقبته من المحطة الأرضية للتتبع المتعدد للأقمار الصناعية واستقبال البيانات التي بنيت في مرصد إنتوتو على مشارف أديس أبابا.