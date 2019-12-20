الإدعاء العام في فيتنام يطالب بإعدام وزير الإعلام السابق



طالب الإدعاء العام في فيتنام، اليوم الجمعة، بتطبيق عقوبة الإعدام بحق وزير الإعلام السابق لاتهامه بتلقي رشوة وجرائم فساد أخرى، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وأفاد موقع "في إن إكسبريس" الإخباري بأن نجوين باك سون/66 عاما/ الذي شغل منصب وزير الإعلام في الفترة من عام 2011 وحتى عام 2016، ينتظر صدور قرار نهائي لمعاقبته "بتهمة انتهاك اللوائح المتعلقة بإدارة واستخدام أموال الاستثمارات العامة" و "تلقي رشاوى"، لكن المحكمة تسعى إلى إصدار حكم بالإعدام.

واعترف نجوين بتلقي رشاوي بقيمة ثلاثة ملايين دولار مقابل تسهيل اتفاق تستحوذ بموجبه شركة موبي فون لخدمات الهواتف المحمولة على حصة بقيمة 95 بالمئة في شركة أوديو فيجوال جلوبال ( ايه في جي) التلفزيونية. وألغي الاتفاق لاحقا.

ويقول الإدعاء إن هذا الاتفاق خلف عجزا في الموازنة العامة بقيمة حوالي 284 مليون دولار.

وفي الوقت الذي أعاد فيه المتهمون الآخرون أموال الرشوة إلى الدولة، فإن سون لم يدفع سوى 26 ألف دولار من أصل ثلاثة ملايين دولار، وهو ما دفع الإدعاء إلى المطالبة بتوقيع عقوبة صارمة بحقه.

وكان ترونج مينه توان / 59 عاما/، الذي خلف الوزير السابق في المنصب، وقع قرار الاستحواذ عندما كان نائبا للوزير، واعترف بتلقي رشوة بقيمة 200 ألف دولار.

ووجهت نفس الاتهامات إلى توان، لكن الادعاء طالب بتوقيع عقوبة السجن لمدة 16 عامًا بحق نائب وزير الإعلام السابق.

وتم إلقاء القبض على لو نام ترا/ 58 عاما/ الرئيس السابق لشركة موبي فون في يوليو 2018، وجرى اتهامه بانتهاك قواعد إدارة المال العام مما أدى إلى "تداعيات خطيرة"، ويواجه الآن عقوبة السجن 25 عاما.

وجرى اتهام فام نات فو، رئيس شركة ايه في جيه، بتقديم رشاوى للوزيرين السابقين ومسؤولين آخرين في موبي فون، وهو يواجه الآن عقوبة السجن لمدة 20 عاما.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في القضية يوم 31 ديسمبر الجاري.