إرهابي خطير يسلم نفسه للسلطات العسكرية شرقي الجزائر

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قالت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، إن ارهابيا وصفته بـ "الخطير" سلم نفسه مساء الخميس للسلطات العسكرية بمنطقة كاف بونعجة ببلدة القرارم بولاية ميلة شرقي الجزائر.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، أن الأمر يتعلق بعبد المؤمن شروانة، المكنى "أبو البراء"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية عام 2012.

كما أشارت إلى أن "أبو البراء" كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، وخزنتي ذخيرة مملوءتين.

وذكرت وزارة الدفاع أن هذا الإرهابي هو شقيق الإرهابي الخطير عبد الحميد شروانة، الذي قتل في عملية لمفرزة من الجيش يوم 19 نوفمبر الماضي، بمنطقة أولاد محمد بولاية ميلة.