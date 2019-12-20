أكبر شركة حديد أمريكية تعلن خسارتها وتسريح عمال وإغلاق منشآت قبيل عيد الميلاد

أعلنت شركة "يو.اس ستيل" الأمريكية مجموعة من الأنباء السيئة قبل فترة قصيرة من حلول عيد الميلاد (الكريسماس).

وبحسب ما أوردته وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية، حذرت "يو.اس ستيل"، وهي أكبر شركة للصلب في الولايات المتحدة، من تكبدها خسائر خلال الربع الأخير من العام، وأيضا إغلاق العديد من أعمالها في منطقة "البحيرات العظمى" بالقرب من مدينة ديترويت، وتسريح أكثر من 500ر1 عامل، وخفض العائدات على الأسهم.

ووفقا لبيان أصدرته "يو.اس ستيل"، وأوردته "بلومبرج" اليوم الجمعة، تعتزم الشركة العملاقة إغلاق "جزء كبير" من أعمالها في ولاية ميشيجان، تبدأها بمنشآت صناعة الحديد والصلب في شهر أبريل 2020.

وجاء في البيان أن 545ر1 عاملا سيتلقون ما يطلق عليه إشعارات تصحيح أوضاع.

ومن المتوقع حدوث تراجع أسهم الشركة بواقع 15ر1 دولار لكل سهم لفترة الأشهر الثلاثة حتى نهاية 31 ديسمبر الجاري.

كما سيتم خفض مضاعف الربحية على كل سهم إلى سنت واحد بدلا من خمسة سنتات, وخفض الإنفاق الراسمالي، بهدف خفض النفقات.