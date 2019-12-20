 أكبر شركة حديد أمريكية تعلن خسارتها وتسريح عمال وإغلاق منشآت قبيل عيد الميلاد - بوابة الشروق
الجمعة 20 ديسمبر 2019 3:30 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء انتخابات محليات قريبا في مصر؟

النتـائـج تصويت

أكبر شركة حديد أمريكية تعلن خسارتها وتسريح عمال وإغلاق منشآت قبيل عيد الميلاد

واشنطن - د ب أ
نشر فى : الجمعة 20 ديسمبر 2019 - 2:46 م | آخر تحديث : الجمعة 20 ديسمبر 2019 - 2:49 م

أعلنت شركة "يو.اس ستيل" الأمريكية مجموعة من الأنباء السيئة قبل فترة قصيرة من حلول عيد الميلاد (الكريسماس).

وبحسب ما أوردته وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية، حذرت "يو.اس ستيل"، وهي أكبر شركة للصلب في الولايات المتحدة، من تكبدها خسائر خلال الربع الأخير من العام، وأيضا إغلاق العديد من أعمالها في منطقة "البحيرات العظمى" بالقرب من مدينة ديترويت، وتسريح أكثر من 500ر1 عامل، وخفض العائدات على الأسهم.

ووفقا لبيان أصدرته "يو.اس ستيل"، وأوردته "بلومبرج" اليوم الجمعة، تعتزم الشركة العملاقة إغلاق "جزء كبير" من أعمالها في ولاية ميشيجان، تبدأها بمنشآت صناعة الحديد والصلب في شهر أبريل 2020.

وجاء في البيان أن 545ر1 عاملا سيتلقون ما يطلق عليه إشعارات تصحيح أوضاع.

ومن المتوقع حدوث تراجع أسهم الشركة بواقع 15ر1 دولار لكل سهم لفترة الأشهر الثلاثة حتى نهاية 31 ديسمبر الجاري.

كما سيتم خفض مضاعف الربحية على كل سهم إلى سنت واحد بدلا من خمسة سنتات, وخفض الإنفاق الراسمالي، بهدف خفض النفقات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك