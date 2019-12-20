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ألمانيا تحتفل بعام الأديب الروائي الواقعي فونتانه

بوتسدام/ نوروبين (ألمانيا) - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 20 ديسمبر 2019 - 7:21 م | آخر تحديث : الجمعة 20 ديسمبر 2019 - 7:21 م

تختتم في ألمانيا مع نهاية الشهر الجاري احتفالات استمرة عدة أشهر أقيمت بمناسبةمرور 200 عام على ميلاد الأديب تيودور فونتانه (1819-1889) حيث أقيمت مئات الاحتفاليات التي تعين عشرات الآلاف من الألمان على اكتشاف أعمال الأديب الشهير.

وقال رولاند بيربيج رئيس جمعية تيودور فونتانه ببلدة نوروبين لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن هذا العام كان له تأثير ساحر على الناس.

وأاضف بيربيج "لقد تحرر تمثال الأديب الكبير من غبار المدرسة الذي علق به، انظر، لقد صار شيئا آخر على خلاف الشخصية البروسية المتكلسة".

تختتم الاحتفالات بعام فونتانه رسميا بعد تسعة أشهر من الفعاليات وذلك في الثلاثين من الشهر الجاري، وهو موعد مرور 200 عام على ميلاد الأديب.

لم تظهر رواية فونتانه الشهيرة "إفي بريست" إلا وهو في السبعين من عمره تقريبا.

كان فونتانه نشر من قبل أعمالا أخرى منها "جولات في مقاطعة براندنبورج".

يقع قبر فونتانه في العاصمة برلين.

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