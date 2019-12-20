نجل عائلة فيات يكرس حياته للأعمال الخيرية بعد نجاته من حادث مميت

شعار شركة صناعة السيارات الإيطالية الأمريكية فيات كرايسلر على سيارة بالقاهرة في صورة التقطت يوم 19 مايو 2019. تصوير: محمد عبد الغني - رويترز.

تعهد لابو الكان، أحد أفراد عائلة من أغنى العائلات في إيطاليا، في مقابلة أجريت معه أمس الخميس، بتكريس حياته للأعمال الخيرية بعدما نجا من حادث سيارة كاد أن يلقى حتفه فيه في إسرائيل.

وينتمي الرجل / 42 عاما/ إلى عائلة أجنيلي التي تسيطر على شركة فيات كرايسلر العملاقة للسيارات وفيراري ونادي يوفنتوس لكرة القدم.

وقال لصحيفة كورييري ديلا سيرا: "أريد أن اكرس وقتي وقلبي وثروتي لفعل الخير والعمل على جمعيتي الخيرية التي لن تكون نزوة طفل مدلل."

ووفقا للصحيفة الإيطالية، تعرض الكان لحادث سير خطير في تل أبيب منذ حوالي عشرة أيام، ما تسبب في البداية في إصابته بغيبوبة، وهو يتماثل حاليا للشفاء في مستشفى بجنيف بسويسرا.

ونقلت عنه قوله: "لابو الكان ليس مثل غيره من الأشخاص، فهو رجل بقلب مفتوح، ويريد أن يفعل الخير. مع الحادث، أدركت أن هذه هي مهمتي الجديدة في الحياة".

وأطلق ألكان مؤخرا جمعية "فوندازيون لابز". وتقول الجمعية الخيرية على موقعها على الإنترنت إنها تدعم مشاريع للأطفال المحرومين في إيطاليا.