 موسكو: مساءلة ترامب شأن أمريكي داخلي ولا يؤثر على العلاقات مع روسيا - بوابة الشروق
الجمعة 20 ديسمبر 2019 12:02 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء انتخابات محليات قريبا في مصر؟
النتـائـج تصويت

موسكو: مساءلة ترامب شأن أمريكي داخلي ولا يؤثر على العلاقات مع روسيا

أ ش أ
نشر فى : الجمعة 20 ديسمبر 2019 - 11:49 ص | آخر تحديث : الجمعة 20 ديسمبر 2019 - 11:49 ص

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الجمعة، أن مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شأن داخلي للولايات المتحدة.

وذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية أن ريابكوف أكد أن مساءلة ترامب لا تؤثر على العلاقات مع روسيا بما في ذلك مسألة تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.

وقال ريابكوف: "المناقشة حول المساءلة والإجراءات المرتبطة بذلك هي مسألة داخلية بحتة للولايات المتحدة. لا علاقة لنا بهذا، ولا نقيمها بأي حال من الأحوال، وما يحدث فيما يتعلق بإجراء المساءلة من وجهة نظرنا ليس له علاقة بالعمل على جدول أعمالنا، بما في ذلك الحد من التسلح".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك