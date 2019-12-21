محكمة هولندية تصدر حكما تاريخيا بإجبار الحكومة على خفض انبعاثات الكربون

أمرت أعلى محكمة في هولندا الحكومة بخفض انبعاثات الغاز المسببة للاحتباس الحراري العام المقبل بما لا يقل عن 25 بالمئة عن مستويات التسعينيات القياسية، في حكم تاريخي يعطي دعما قانونيا للفكرة بأن التغير المناخي يمثل خطرا على الصحة البشرية.

ولفت الحكم اليوم الجمعة إلى أن ارتفاع درجة حرارة الأرض "يمكن أن يعرض إمدادات الغذاء للخطر وتتسبب في ارتفاع مستوى مياه البحر من بين أمور أخرى" وطالب بتحرك فوري.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن ديفيد بويد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان والبيئة وصفه القرار بأنه "أكثر القرارات القضائية أهمية فيما يتعلق بالتغير المناخي في العالم حتى الآن، مؤكدا أن حقوق الإنسان يتهددها الخطر جراء حالة الطوارئ المناخية".

وكان قد تم رفع الدعوى القضائية من جانب منظمة "أورجيندا" الهولندية المدافعة عن البيئة والتي دللت على أنه يتعين على الحكومة خفض انبعاثات الغاز المسببة للاحتباس الحراري بمقدار الربع عن مستويات التسعينيات من أجل حماية هولندا من تداعيات التغير المناخي.

وكانت محكمتان أقل درجة قد ساندت "أورجيندا" لتمهد الطريق للمواجهة القضائية أمام المحكمة العليا.