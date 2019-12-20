اعتمدت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية بالإجماع تعديلات لائحة النظام الأساسي للجنة الأولمبية خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية التي أقيمت عقب انتهاء الجمعية العمومية العادية.
اكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية بحضور 25 اتحاد من 28 اتحاد لهم حق الحضور.
عرض مجلس إدارة اللجنة الأولمبية تعديلات اللائحة وتم الموافقة على جميع التعديلات بإجماع الحضور ال25 اتحاد.
حضر الاجتماع حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وممثل الحركة الأولمبية في مصر وحضور هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية وعلاء جبر نائب رئيس اللجنة الأولمبية وعلاء مشرف أمين صندوق اللجنة الأولمبية وشريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية وعبدالعزيز غنيم السكرتير العام المساعد للجنة الأولمبية وياسر إدريس والباسل عبدالله وهشام نصر ومحمد عبدالمطلب أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية وممدوح الششتاوي المدير التنفيذي للجنة الأولمبية.
وتخلف عن حضور الاجتماع اتحاد كرة القدم واتحاد رفع الأثقال واتحاد الجولف