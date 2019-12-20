تنطلق الانتخابات الكلية لمجلس إدارة نادي قضاة مصر، صباح اليوم الجمعة، ويتنافس خلالها 74 مرشحًا للفوز بـ17 مقعدًا، أغلبهم منضمون إلى 4 قوائم انتخابية، فيما تجري الانتخابات على يوم واحد يشهد انعقاد الجمعية العمومية لأعضاء النادي.

ويتنافس على مقعد رئيس النادي 5 مرشحين، منهم 4 مرشحون على رأس قوائم انتخابية كاملة، هي: "تكافل القدرات وتضافر الجهود واستثمار الخبرات" برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس النادي المنتهية ولايته، و"وحدة القضاة" برئاسة المستشار يسرى عبدالكريم، و"خادمي القضاة" برئاسة المستشار أحمد الشافعى رئيس محكمة جنايات المنصورة، و"الوسط" برئاسة المستشار الدكتور عبدالفتاح مراد، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، فيما يخوض المستشار طارق شلبى رئيس الاستئناف، الانتخابات على مقعد الرئيس منفردًا.

فيما يتنافس 4 مرشحين على مقعد المتقاعدين، و19 على مقعد النيابة، و23 على مقاعد رؤساء المحاكم الابتدائية، و23 آخرين على مقاعد المستشارين.

وتجرى الانتخابات على جميع مقاعد أعضاء مجلس الإدارة البالغة 17 مقعدا، هم مقعد الرئيس، ومقعد عن المتقاعدين، و5 مقاعد للمستشارين، و5 مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيا، و5 من أعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.

من جانبه، أكد المستشار يسرى عبدالكريم المرشح على مقعد رئيس نادي القضاة، أنه يهدف إلى المساواة بين جميع رجال القضاة في كل المزايا المالية والعينية، والارتقاء بمستوى أجور رجال القضاة إلى الحد الذي يكفي حاجتهم مقارنة بأقرانهم فى الدول المجاورة المماثلة لوضع مصر الاقتصادي، فضلا عن نيته العمل على زيادة مكافأة نهاية الخدمة ورفع معاش المتقاعدين.

وأضاف عبد الكريم فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أنه يخوض الانتخابات المقبلة ضمن قائمة شعارها «وحدة الصف والهدف»، وبرنامجه يركز على النهوض بتطوير وتحسين البيئة القضائية التي يعمل بها رجال القضاة والنيابة العامة، لاسيما في مجال أبنية المحاكم وقاعات الجلسات والمداولة والمكاتب المخصصة لهذا الشأن، مشيرًا إلى أنه سيعمل على التوسع فى تلك الأبنية؛ حتى تتناسب مع أعداد القضايا والقضاة وجمهور المتقاضين.

وأشارعبد الكريم إلى أن برنامجه يهتم أيضا بتوفير جميع الخدمات الصحية والرعاية السكنية بشكل لائق لأعضاء النادي؛ حتى تكفي حاجة الفئات المختلفة من رجال القضاة، وكذلك العمل على توفير كل الوسائل القانونية واللوجيستية للأعضاء، لاسيما الأجهزة الإلكترونية الحديثة أو الاسطوانات المدمجة والفلاشات لمجموعات قانونية حديثة؛ وذلك لتسهيل عمليات البحث وكتابة أسباب الأحكام.

وفي المقابل يركز البرنامج الانتخابي لرئيس النادي المنتهية ولايته المستشار محمد عبد المحسن، على إجراء بعض التعديلات على مشروع قانون السلطة القضائية، وطرح مشروع القانون للمداولة بين القضاة وتلقي ملاحظاتهم في هذا الشأن من خلال ورش العمل ووسائل التواصل المختلفة.

كما يتضمن البرنامج استمرار التواصل المستمر مع القضاة في حالات الطوارئ لمساندتهم مع وضع آليات أكثر انضباطًا للتواصل تحفظ للقضاة كرامتهم وهيبتهم، وكذلك تواصل مجلس الإدارة في السير في الإجراءات والتنسيق المشترك والفعال مع كل الجهات المعنية للعمل على: عدم تداول أي أخبار تمس السلطة القضائية وحظر نشرها إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى، وعدم اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع أي من القضاة أو أعضاء النيابة العامة إلا بحضور أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد القضاة معه بالتحقيق، واعتبار الشكاوى المقدمة ضد القضاة وأعضاء النيابة العامة التي يقرر التفتيش القضائى حفظها لعدم الصحة عديمة الأثر وحفظها خارج الملف وعدم التعويل عليها لاحقًا في أي مرحلة من مراحل مسيرته الوظيفية مع إحالة الشكوى للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها حيال الشاكي.

كما يتضمن البرنامج إنشاء موقع لنادي القضاة على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، بجانب إيجاد وسائل تمويل تسمح للصندوق بتحمل كل التكاليف الخاصة بالعلاج الزائدة عما يتحمله صندوق العلاج بالوزارة، وإجراء دراسة إكتوارية حول تحمل الصندوق تكاليف السفر للخارج للعلاج في الحالات التي تتطلب ذلك مع إيجاد واقتراح مصادر التمويل اللازمة لذلك.

فيما أعلن المستشار أحمد الشافعي المرشح على مقعد الرئيس، أن برنامجه يرتكز على تشكيل لجنة تشريعية تتولى صياغة بعض تعديلات القوانين، وإبداء الملاحظات مكتوبة لمجلس النواب، وتدشين مبادرة الاكتفاء الذاتي.

ويركز برنامج قائمة المستشار عبد الفتاح مراد، على تطبيق فكرة إنشاء اتحاد نوادى الهيئات القضائية، فضلا عن العمل على المساواة في الرواتب بين جميع القضاة وبعضهم البعض.

ومن جانبه شدد المستشار طارق شلبي على أنه يخوض الانتخابات مستقلا كأصغر مرشح، رسالته تتركز في قدرة الشباب على تولي زمام الأمور، ويهدف لإنشاء مشاريع إسكانية لشباب القضاة بسعر التكلفة وبأقساط مخفضة.