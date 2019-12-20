 نيجيريا تعتزم تصدير 7 شحنات نفط من خام كوا إيبوي خلال فبراير المقبل - بوابة الشروق
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نيجيريا تعتزم تصدير 7 شحنات نفط من خام كوا إيبوي خلال فبراير المقبل

أبوجا - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 20 ديسمبر 2019 - 7:38 م | آخر تحديث : الجمعة 20 ديسمبر 2019 - 7:38 م

أظهرت بيانات حركة النقل البحري في نيجيريا والتي اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء أن نيجيريا تعتزم تصدير 7 شحنات نفط من خام "كوا إيبوي" خلال شباط/فبراير المقبل.

كما تعتزم تصدير شحنتين من خام "إيرها" خلال فبراير، مقابل ثلاث شحنات مقررة خلال يناير المقبل.

وذكرت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء أن نيجيريا تعتزم تصدير شحنة واحدة من خام "يوهو" في فبراير وشحنة واحدة من هذا الخام في كانون ثان/يناير المقبل. كما تعتزم نيجيريا تصدير شحنتين من خام "أوسان" خلال فبراير الماضي وهو نفس العدد المقرر للشهر المقبل.

تصل حمولة الشحنة الواحدة من خام "كواي إبوي" و"يوهو" حوالي 950 ألف برميل، في حين تصل حمولة الشحنة الواحدة من خام "أوسان" إلى مليون برميل.

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