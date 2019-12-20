عقوبات وغرامات كبيرة تنتظر من يلقى سجائر مشتعلة أثناء القيادة فى أستراليا

لالرفى عقوبة جديدة من نوعها، سيتم إلقاء القبض على السائقين الذين يتم ضبطهم خلال إلقاء السجائر من نوافذ سياراتهم فى الشارع، وسيدفعون غرامة تصل إلى 11000 دولار، وذلك بموجب قانون جديد فى ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية.

وبحسب صحيفة «ديلى ميل» البريطانية، يتم تشريع وتطبيق هذا القانون فى الوقت الذى تزداد فيه حرائق الغابات المستمرة منذ الشهر الماضى، والتى دمرت مئات المنازل وأجلت الآلاف من السكان، وتهدف القوانين الأخيرة إلى السيطرة الكاملة ومنع حدوث حرائق فى البلاد، فيما تشمل العقوبات المسافرين على الطرقات القريبة من الغابات أيضا، بغرامة تصل إلى 660 دولارا، مع إمكانية المضاعفة.

وتعتبر تلك الغرامات هى الأكبر فى تاريخ أستراليا، وتم إعلانها من قبل وزير الشرطة وخدمات الطوارئ فى الولاية يوم الخميس، بعد فترة وجيزة من إعلان الحكومة حالة الطوارئ بسبب حرائق الغابات.

وأسفرت حرائق الغابات الأسترالية عن مقتل 6 أشخاص حتى الآن وتدمير نحو 800 منزل فى ولاية نيو ساوث ويلز، التى طبقت قانون العقوبات؛ حيث تم القبض على أكثر من 200 شخص خلال إلقائهم أعقاب السجائر فى الطرقات بجانب الغابات فى العام الماضى، فيما توجد تخوفات حالية من أن اثنين من الحرائق الضخمة بالقرب من مدينة سيدنى يمكن أن تنتقل إليها بشدة.