يفتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، ومحافظ بورسعيد عادل الغضبان، اليوم السبت، مبادرة "مصر أمانة بين ايديك"، وذلك من خلال برنامجين متتاليين لمدة 6 أيام، وذلك تنفيذا لبروتوكول التعاون مع صندوق تمويل التدريب والتأهيل بالوزارة لتنمية الموارد البشرية من خلال رفع الوعي لدى أطراف العملية الإنتاجية.

وقال سعفان، إن الهدف من المبادرة هو التواصل مع أكبر قدر ممكن من العمال فى أقل وقت، مشيرًا إلى أنها تأتى فى إطار استراتيجية الوزارة التى تهدف إلى حماية ورعاية القوى العاملة وتنمية الموارد البشرية من خلال توعية طرفى علاقات العمل بحقوقهم وواجباتهم والمردود الإيجابي لذلك على زيادة الإنتاجية والقدرات التنافسية والتصديرية.

وأشار إلى أنه من المقرر أيضا توزيع 556 شهادة "أمان" علي العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، فضلا عن توزيع 56 عقد عمل لمتحدي الإعاقة، بالإضافة إلى توقيع 14 اتفاقية عمل جماعية بصرف العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص بالمحافظة، فضلا عن توزيع شهادات تخرج 19 متدربا من دورة التدريب في مجال البترول تنفيذ للبروتوكول الموقع بين المديرية والشركة الفرعونية للبترول في أغسطس الماضي.