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رئيس الشيوخ يعزي رئيس مجلس الأمة الكويتي في وفاة ناصر الصباح

مجلس الأمة الكويتي - ارشيفية
مجلس الأمة الكويتي - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الأحد 20 ديسمبر 2020 - 11:20 م | آخر تحديث: الأحد 20 ديسمبر 2020 - 11:20 م
بعث رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق برقية عزاء إلى رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق على الغانم، وإلى شعب دولة الكويت الشقيق، في وفاة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السابق الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ مشاركته وأعضاء المجلس لدولة الكويت قيادة وشعبًا أحزانهم في هذا المصاب الجلل.

وقال عبد الرازق: "إن الفقيد الراحل خدم بلاده بكل الإخلاص، وقدم مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات في شتى مناحي الحياة"، داعيًا أن يتغمده الله عز وجل بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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