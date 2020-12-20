رئيس جامعة طنطا يتسلم جائزة الدكتور محمد ربيع في الهندسة التطبيقية

أعلنت جامعة طنطا، تسلم الدكتور عبدالنبي قابيل، أستاذ هندسة القوى الميكانيكية بكلية الهندسة بالجامعة، جائزة الدكتور محمد ربيع ناصر العلمية، بعد إعلان فوزه بالمركز الأول في مجال الهندسة التطبيقية لعام 2020، والتى تمنحها جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا خلال الاحتفالية التي أقيمت مساء السبت بالقاهرة، بحضور عدد من الوزراء ورؤساء الجامعات ورموز البحث العلمي، والدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا.

وصرح رئيس جامعة طنطا، بأن جامعة طنطا تفتخر دائما بعلمائها لإسهاماتهم العلمية التى تخدم المجتمع فى شتى المجالات، مؤكدًا استمرار تقديم الدعم البحث العلمي لأساتذة جامعة طنطا فى شتى التخصصات تماشيا مع توجهات الدولة بإيلاء البحث العلمي الأولوية القصوى.

جدير بالذكر، أنه قد تقدم للجائزة في فروعها الثلاثة "العلوم الطبية، والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمى، والعلوم الهندسية التطبيقية"، 140 من الباحثين من جميع الجامعات الحكومية والخاصة والمراكز البحثية المتعددة بجمهورية مصر العربية.