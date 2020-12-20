تتجه الكثير من الفتيات إلى ارتداء البلوفر البيزك "الهاي كول" خلال فصل الشتاء؛ وذلك للحصول على درجة عالية من التدفئة، بالإضافة إلى أن الياقة المدورة العالية تعمل على تحسين المزاج الشتوي، لذلك نشر موقع "إيسانس" بعض الطرق حول كيفية ارتداء الهاي كول الشتوي للحصول على إطلالة مميزة.

• الهاي كول مع الكارديجان

تعتبر هذه الطريقة من أكثر الطرق التي تفضلها الفتيات، إذ يمكن ارتداء الهاي كول مع كارديجان طويل وبنطلون جينز يتناسب لونه مع لون الملابس وزوج من الأحذية الرياضاية، ويمكن ارتداء كارديجان قصير مع هايكول وتنورة واسعة، وحذاء هاف بوت، حيث لا يؤدي ذلك إلى الشعور بالدفء فقط بل يؤدي أيضًا إلى إضفاء لمسة عصرية على الموضة.

• طهاي كول مع تنورة

يمكن أن يعطي الهاي كول مع الجيبة إطلالة مميزة، حيث يمكن أن تكون رسمية أو غير رسمية، وذلك عن طريق تنسيق الهاي كول مع الجيب السادة أو الكاروه مع الاعتماد على زوج من الأحذية العالية أو البوت.

• هاي كول مع بليزر

كثيرا ما تتناسب هذه الإطلالة مع الرجال والنساء، حيث يمكن ارتداء الهاى كول فى جميع المناسبات و الإطلالات المختلفة الخاصة بالشباب، وذلك من عن طريق ارتداء البلوفر مع البنطلون الجينز والكوتشي الكاجوال، أو توظيف البلوفر مع البدلة أو البليزر الفورمال مع زوج من الأحذية الفورمال، أما بالنسبة للفتيات فيمكن توظيف الهاي كول مع الجواكت الشتوية الخفيفة أو البليزر الفورمال مع زوج من الكعب العالي للحصول على مظهر رسمي.