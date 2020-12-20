سفينة شحن دنماركية تتعرض لهجوم أثناء إبحارها إلى الكاميرون

أعلنت شركة "ايه بي مولر ميرسك" الدنماركية للشحن، اليوم الأحد، تعرض سفينة شحن تابعة لها لهجوم قبالة ساحل غرب أفريقيا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الشركة القول إن "مجرمين" اعتلوا ظهر السفينة أمس السبت، نحو الساعة الثانية ونصف بالتوقيت المحلي، وهى في طريقها من مدينة تيما في غانا إلى كريبي في الكاميرون.

وقالت بلومبرج، إن سفنا تابعة للبحرية النيجيرية وصلت لموقع السفينة لمساعدتها.

ورفضت ميرسك الإفصاح عن مزيد من التفاصيل بشأن الجهود المبذولة لحماية طاقم السفينة.

ويذكر أنه تم بناء السفينة عام 2013، وتحمل علم سنغافورة.