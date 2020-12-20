ألمانيا: الشرطة تحتجز قائد سيارة مخالف حاول الفرار بسرعة تزيد على 180 كيلومترا في الساعة

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فر قائد مركبة يبلغ من العمر 26 عاما، اليوم السبت، من الشرطة الألمانية على طريق بولاية راينلاند بفالتس بسرعة تزيد عن 180 كيلومترا في الساعة، في منطقة لا يسمح فيها بسرعة تتجاوز ثمانين كيلومترا في الساعة.

وقالت الشرطة إنها أوقفت قائد السيارة واعتقلته بعد مطاردة.

ولاحظ أفراد الأمن وجود "رائحة كحول قوية" تفوح من فم السائق كما وجدوا داخل السيارة زجاجة جعة نصف ممتلئة ومقابض نحاسية ومسدسا فارغا.

ومع ذلك لم يعثر أفراد الشرطة على رخصة قيادة سارية لدى السائق.

ويتم التحقيق حاليا مع قائد السيارة بتهمة انتهاك قانون الأسلحة إلى جانب مخالفة قواعد المرور.

كانت دورية للشرطة رصدت السائق بسيارته السوداء القوية بعد ظهر اليوم السبت، وهي منطلقة بسرعة عالية.

وعندما رأى قائد السيارة سيارة الشرطة تقترب من الخلف انعطف إلى المسار الأيسر وزاد من سرعة سيارته بشكل حاد، إلا أن الشرطة ألقت القبض عليه في النهاية.