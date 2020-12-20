 بابا الفاتيكان يصلي من أجل 400 ألف عامل محاصرين على متن سفن بسبب كوفيد – 19 - بوابة الشروق
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بابا الفاتيكان يصلي من أجل 400 ألف عامل محاصرين على متن سفن بسبب كوفيد – 19

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
(د ب أ)
نشر في: الأحد 20 ديسمبر 2020 - 8:18 م | آخر تحديث: الأحد 20 ديسمبر 2020 - 8:18 م
لفت البابا فرنسيس الانتباه إلى محنة العمال العالقين على متن السفن بسبب جائحة فيروس كورونا، وذلك خلال صلاة اليوم الأحد.

وقال البابا للمصلين في ساحة سانت بيتر: "لقد تسببت جائحة فيروس كورونا في محنة خاصة للعاملين البحريين ".

وهناك حوالي 400 ألف عامل في صناعة الشحن تقطعت بهم السبل حاليا على متن سفنهم ولا يمكنهم العودة إلى منازلهم.

وتؤثر المشكلة على الأشخاص الذين يعملون على سفن النقل وسفن الصيد ، وكذلك منصات النفط والغاز البحرية.

وناشد البابا فرنسيس الحكومات الوطنية بتبني قضية هؤلاء العمال ومساعدتهم في العودة إلى ذويهم.

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