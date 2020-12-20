فيلم «عنها» يتسبب في فتح النار على مهندس الديكور أنسي أبو سيف

واجه مهندس الديكور أنسي أبو سيف، هجومًا بعد أن قرر الدفاع عن فيلم "عنها" الذي شارك مؤخرًا في مهرجان القاهرة السينمائي، وذلك عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث أبدت مجموعة من السيدات غضبها الشديد من دفاعه عن فيلم مخرجه متهم بالتحرش.

وكانت البداية حينما كتب أنسي أبو سيف منشورًا قال فيه: "ترددت كثيرًا في الكتابة فيما يخص ما تعرض له فيلم"عنها" نتيجة شهادات تتهم مخرجه بالتحرش، وكلماتي هنا لا تخص المخرج وسلوكه، فله ما له وعليه ما عليه، وكنت لا أعرفه عن قرب إلّا من خلال العمل معه بالفيلم، ولم أحظِ بالتعرف عليه من قبل إلا من خلال أعماله التي كنت قد شاهدتها من قبل والتي كانت من وجهة نظري تنم عن موهبة سينمائية ذات رؤية خاصة، وهو ما شجعني بالعمل معه وخصوصآ بعد قراءتي للسيناريو، والتي اعتبرها تجربة فنية سعدت بالمشاركة بها، والتي أضافت الي أعمالي السابقة عملًا أعتز وأفخر به".

وتابع: "لكني أتعجب من إصدار حكم نافذ وبات من البعض بالإدانة نابع من شهادات لم يبت بعد في صدقها من عدمه عن طريق جهات التحقيق الرسمية، فقد صدر الحكم بإعدام الفيلم يوم الاحتفاء به، وإعدام منتجته والتي دفعت ما لديها لعمل تجربة فنية بعيدة عن هدف التربح السريع، وإعدام وجه جديد تحمل موهبة في تقمص شخصية مركّبة بآداء معبر كانت ستثري الشاشة الفضية، وإعدام مدير التصوير الموهوب الذي أبدع في خلق صورة تجسد دراما الفيلم بنجاح، وإعدام مصممة الملابس التي استدعت فترة تاريخية بوعي وذوق رفيع، جميعهم من الشباب الواعد الذي يبشر بسينما ذات رؤي مختلفة تثري الفن السينمائي".

وأكمل: "لقد كان اغتيالًا جماعيًا، حتي ندوة الفيلم التي كانت ستتيح اللقاء والتعرف على هؤلاء الشباب قد ألغيت من قبل إدارة المهرجان"، مختتمًا: "إلى أين نحن ذاهبون".

وعلي الفور انهالت التعليقات الغاضبة من السيدات وطلبوا منه ان يصب غضبه علي مخرج الفيلم الذي بسببه حدثت كل هذه المشاكل، وانه لا يجب القاء اللوم علي ضحايا.

يذكر أن الساعات الأخيرة من عمر الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الذي انتهت فعالياته مؤخرًا، شهدت أزمة للفيلم المصري "عنها" للمخرج إسلام عزازي، والمشارك في المسابقة الرسمية، وذلك بعد أن ألغت إدارة المهرجان ندوته يسبب اتهامات بالتحرش لاحقت مخرجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل ساعات من عرض فيلمه بالمهرجان.

وأصدر وقتها مهرجان القاهرة السينمائي، بيانا بشأن ما تم تداوله عن واقعة التحرش، قال فيه إنه إذا تم إثبات الوقائع المنسوبة للمخرج فسوف تستبعد إدارة المهرجان، فيلمه من المسابقة، ولكن حتى يحدث ذلك يلتزم المهرجان تجاه الفيلم بعرضه في المواعيد المعلنة مسبقا حتى لا تتعرض التجربة وصناعها للظلم، وهو ما حدث بالفعل حيث تم عرض الفيلم ولكن ألغيت ندوته.