 الهند تسجل أكثر من 26 ألف إصابة جديدة بكورونا و341 وفاة خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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الهند تسجل أكثر من 26 ألف إصابة جديدة بكورونا و341 وفاة خلال 24 ساعة

نيودلهي - أ ش أ:
نشر في: الأحد 20 ديسمبر 2020 - 9:36 ص | آخر تحديث: الأحد 20 ديسمبر 2020 - 9:36 ص

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الأحد، تسجيل 26 ألفا و624 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و341 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت البيانات الصادرة من وزارة الصحة -حسبما نقلت قناة (إنديا تي في) الهندية- أنه بذلك يكون إجمالي حصيلة الإصابات بالفيروس في أنحاء البلاد قد ارتفع إلى 10 ملايين و31 ألفا و223 إصابة، في حين وصل العدد الإجمالي للوفيات حتى الآن إلى 145 ألفا و477 وفاة.

وارتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس إلى 9 ملايين و580 ألفا و402 شخص، بينما بلغ عدد حالات الإصابة النشطة بالفيروس المعروفة في البلاد 305 آلاف و344 حالة.


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