التحقيق في مقتل شاب على يد مسجل خطر بالمعادي

تحقق نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، في مقتل شاب على يد مسجل خطر نصب عليه في 150 ألف جنيه بمنطقة المعادي، وقررت النيابة تشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، والتصريح بالدفن وتسليم الجثة لذويها.

ودلت التحريات الأولية التي تسلمتها النيابة وأشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، إلى أن الضحية يدعى "ممدوح أ." 24 سنة، حاصل على ليسانس حقوق، تقدم للالتحاق بكلية الشرطة وتعرف على المتهم ويدعى "مصطفى"، هارب، وأوهمه بقدرته على إلحاقه بكلية الشرطة واستولي منه على 150 ألف جنيه مقابل تسهيل قبوله بالكلية على غير الحقيقة.

وأشارت التحريات إلى أن الضحية فور علمه بقيام المتهم بالنصب عليه، طالبه برد المبلغ الذي قام بدفعه، فاستدرجه المتهم لمنطقة طرة البلد، دائرة قسم شرطة المعادي، واشترك مع آخرين، وطعنه 9 طعنات وفروا هاربين.