رويترز: هولندا تحظر الرحلات الجوية من بريطانيا بعد ظهور سلالة جديدة من الفيروس فيها

ستحظر هولندا الرحلات الجوية التي تقل مسافرين من المملكة المتحدة اعتبارًا من اليوم الأحد بعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا.

وقالت الحكومة في بيان في وقت مبكر الأحد، إن حظر السفر سيظل ساريا حتى الأول من يناير، مضيفة أنها تراقب التطورات وتدرس إجراءات إضافية فيما يتعلق بوسائل النقل الأخرى.

وأضافت هولندا أنه في أوائل ديسمبر، كشفت عينات أخذت من حالة في البلاد عن نفس سلالة الفيروس الموجودة في المملكة المتحدة.

وجاء الحظر بعد أن أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وعلماء يوم السبت أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم تحديدها في البلاد أصبحت معدية بنسبة تصل إلى 70٪.