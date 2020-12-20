قرار وزاري باستمرار فرض رسم الصادر على بعض مكونات الأعلاف لمدة عام

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أصدرت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، القرار رقم 625 لسنة 2020 باستمرار فرض رسم الصادر على بعض أصناف مكونات الأعلاف.

ونص القرار على أن يستمر العمل بأحكام القرار الوزارى رقم 1146 لسنة 2019 باستمرار فرض رسم الصادر

على بعض أصناف مكونات الأعلاف لمدة عام آخر.

يشار إلى أن القرار الوزارى رقم 1146 لسنة 2019 ينص على فرض رسم الصادر المفروض على بعض أصناف مكونات الأعلاف الحيوانية بواقع 600 جنيه على طن قش وقشور الحبوب فيما عدا قش الأرز و700 لطن البرسيم والمنتجات المماثلة و900 جنيه لطن النخالة فيما عدا سرسة الأرز و900 جنيه لطن المواد والفضلات النباتية المستعملة في تغذية الحيوانات فيما عدا قوالح وحطب الذرة و300 جنيه لطن سيلاج الذرة.

ونصت المادة الثانية للقرار على عدم سريانه على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل الجمهورية وفى حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة