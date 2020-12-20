قال هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إنه كان يود أن يُعامَل الزمالك كالأهلي في أزمته عام 2014، معقبًا: «ماكنتش أحب إن الزمالك يحصل معاه كده».

ونفى، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم الأحد، ترشحه لرئاسة نادي الزمالك، قائلًا: «أنا ملاحق على النقابة لما ألاحق على الزمالك»، بحسب تعبيره.

وأضاف أن هناك أندية جماهيرية كثيرة في مصر، لكن قوام كرة القدم وكل الألعاب هما الأهلي والزمالك، مؤكدًا ضرورة وضع مكانة نادي الزمالك في الاعتبار.

وأوضح أنه من غير المنطقي أن يخرج بيان بمديونية نادي الزمالك بمبلغ مليار جنيه قبل بداية الدوري، متسائلًا: «هل دة كلام منطقي وتوقيت سليم؟.. كنت عاوزهم يصبروا أكتر من كدة شوية»، بحسب تعبيره.