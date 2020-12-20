تايلاند تسجل 689 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت تايلاند، اليوم الأحد، 689 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، لتسجل بذلك حصيلة إصابات قياسية لليوم الثاني على التوالي.

وقال متحدث باسم قوة المهام المعنية بمكافحة كورونا، إن الارتفاع الجديد في حالات الإصابة يرجع معظمه إلى عمال مهاجرين مصابين بالفيروس ولا تظهر عليهم أعراض في إقليم ساموت ساخون بالقرب من بانكوك.

وينتمى معظم العمال المهاجرين الذين يعملون في إقليم ساموت ساخون إلى ميانمار، التي سجلت أكثر من 115 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن يجرى مسؤولو الصحة الآلاف من الاختبارات في ثمانية أقاليم خلال الأيام المقبلة، حيث إن بعضهم له صلة مباشرة مع سوق المأكولات البحرية في ساموت ساخون وأسواق أخرى في ميانمار.

وأضاف المتحدث "هم يعدون قوة عاملة مهمة تساعد في دعم الاقتصاد التايلاندي"، موضحا: "ما نحتاجه هو السيطرة على هذا الوضع وتقييد منطقة التفشي".

وكانت السلطات قد أقامت اليوم 12 نقطة تفتيش في الإقليم ضمن جهودها للحد من تفشي الفيروس.